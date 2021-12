A Sant'Agata dei Goti il Natale è magico: spettacoli, musica, arte e artigianato

La magia del Natale avvolge Sant’Agata dei Goti, uno dei borghi più belli d’Italia, grazie alle iniziative ideate dai commercianti e inserite nel cartellone “Natale al Borgo”, in collaborazione con Roberto D’Agnese per Omast eventi. I portoni e i cortili del centro storico si apriranno per svelare e raccontare segreti e meraviglie, attraverso i sapori, i suoni, i colori e i profumi di uno dei borghi più belli d’Italia. Un cartellone ricco di arte in un’atmosfera unica che proseguirà domani, domenica 12 dicembre, con il coro gospel Vocal Dreamers e la diretta live con Radio Punto Zero; il 18 dicembre la Wizdom Drum Band, mentre domenica 19 dicembre le vie del centro storico saranno circondate dal suono magico degli zampognari. Il 21 dicembre spettacoli con artisti di strada. In tutte le date, compreso 20, 21, 22 dicembre, si terranno i mercatini di Natale.

Suggestioni, profumi e sapori della tradizione e tutti i colori del Natale accenderanno stradine e vicoletti abitati da botteghe artigianali e negozi retrò del centro storico di Sant’Agata dei Goti. Per diverse settimane, nei weekend e nei giorni di festa, nel centro storico troveranno spazio stand enogastronomici, allestiti esclusivamente in occasione della festa dell'olio, botteghe e vino locale per accogliere gli avventori, durante le manifestazioni artistiche in programma. Per informazioni è possibile collegarsi alla pagina Facebook dei commercianti di Sant’Agata dei Goti “Arti e mestieri al Borgo”. «Il nostro unico obiettivo è quello di promuovere e valorizzare i nostri punti di forza turistici, legati alle bellezze paesaggistiche, all’arte, ma anche alle produzioni locali, in una logica unitaria e sinergica di turismo culturale, enogastronomico e religioso, che diventa un elemento sempre più strategico» afferma Alessandro Mauro, delegato del Gal Taburno per il comune di Sant’Agata dei Goti.

«Abbiamo la fortuna di avere un centro storico fantastico e suggestivo, invidiato da tutta Italia uno dei borghi più bell’Italia e set cinematografico di tantissimi film. L’offerta natalizia darà la possibilità di vivere giornate uniche per tutte le famiglie. Possiamo dire che la bellezza e l’importanza storica del nostro borgo sarà sicuramente il valore aggiunto» afferma Giovanni Pollastro, assessore al centro storico, cultura e turismo. Continua il sindaco Riccio «Il nostro fantastico borgo ha bisogno di eventi che lo valorizzino appieno. La programmazione natalizia siamo sicuri, grazie anche all’affermarsi di queste manifestazioni, sarà per Sant’Agata, volano di sviluppo del territorio».