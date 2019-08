CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Agosto 2019, 11:31

Scatta il giro di vite a tutela di Santa Sofia. La polizia municipale intensifica i controlli finalizzati a preservare lo splendido monumento cittadino patrimonio Unesco da affronti ingiustificabili. Le calde sere d'estate hanno moltiplicato le presenze di giovanissimi in strada che fino a tarda notte si sfidano in accesi match in zona Chiesa. Una problematica che del resto si trascina da tempo, ma la reiterazione evidentemente non può fornire alibi di sorta. E non si è fatta attendere la presa di posizione netta e decisa sul tema del sindaco Clemente Mastella che pur in ferie ha stigmatizzato con fermezza ieri la ricorrente e incivile pratica delle pallonate al portale in legno e alla facciata della meraviglia longobarda. Cui si sommano episodi non meno inquietanti come la scritta con inchiostro nero «God of sex» apposta da ignoti sulla facciata color giallo pastello, a breve distanza dalla stele in metallo che commemora il riconoscimento planetario ottenuto nel 2011.