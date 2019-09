CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Settembre 2019, 10:21

Spaventoso incidente a San Giorgio: prognosi riservata per un ventenne del posto. Uno scontro violentissimo, un terribile schianto nel buio tra una motocicletta e un'autovettura ha causato il ferimento grave di due ragazzi appena ventenni che, in sella alla due ruote, sono finiti, per cause in corso di accertamento, contro una vettura alle porte della cittadina, e precisamente allo svincolo tra la Statale 7 Appia e la provinciale che porta alla frazione di San Giovanni a Morcopio, ai confini con il territorio del comune di San Nicola Manfredi.