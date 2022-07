Scuola sannita in cerca di una sede, oggi l'incontro con il sindaco Mastella

Lenire i disagi e individuare le soluzioni più opportune per alunni e docenti. Sono gli obiettivi dell'incontro in programma questa mattina a Palazzo Mosti tra l'amministrazione comunale e una rappresentanza di insegnanti e famiglie degli studenti della scuola Pietà. Com'è noto, il plesso in autunno sarà interessato da importanti lavori di adeguamento sismico che renderanno necessario il trasferimento della popolazione scolastica. Tempi stretti dunque per trovare una soluzione alternativa.

Dopo un intenso scouting che ha visto impegnato in prima persona il sindaco Mastella, l'amministrazione comunale ha individuato il possibile approdo nello stabile ex padri Scolopi di proprietà del Conservatorio «Nicola Sala». Immobile storico recentemente ristrutturato che già in passato ha vestito i panni della scuola ospitando la materna «Dante Alighieri». C'è ancora qualche dettaglio tecnico da mettere a punto come l'installazione della scala anti incendio esterna, adempimento obbligatorio. Sul punto ci sarebbe già la disponibilità dell'istituto musicale a farsi carico dell'intervento. L'accordo rientrerà in una più ampia convenzione tra Comune e Conservatorio che permetterà a Palazzo Mosti di avere la disponibilità della struttura ex padri Scolopi per 9 anni utilizzandola immediatamente per la riallocazione della Pietà, e negli anni successivi per altre scuole.

Al «Sala» invece sarà riaffidato l'utilizzo a titolo gratuito (con oneri di gestione) del lotto C del complesso San Vittorino comprendente l'auditorium e alcuni locali, in linea con quanto avvenuto negli anni scorsi. Nell'incontro odierno saranno affrontati alcuni nodi ancora da sciogliere in merito alla sistemazione dei circa cento alunni all'interno dell'ex convento. Le famiglie degli studenti hanno già espresso forti preoccupazioni in merito alla mobilità che si annuncia particolarmente critica data l'ubicazione della sede individuata nella centralissima piazza piano di Corte attualmente resa impraticabile dai lavori di riqualificazione ulteriormente rallentati dai ritrovamenti archeologici.

Così come non va trascurata la notevole distanza del plesso da quello di provenienza. Disagi che chiaramente vanno inquadrati nella condizione di precarietà provocata dalla urgenza della esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della scuola Pietà, ma che rappresentano pur sempre una questione che ricadrà di fatto su alunni, famiglie, docenti e personale scolastico. Il Comune è al lavoro per individuare le possibili contromisure.

Al vertice odierno, oltre al sindaco Mastella, prenderà parte l'assessore al trasporto pubblico Luigi Ambrosone che anticipa: «Stiamo interloquendo con il gestore del servizio Trotta per verificare la possibilità di istituire un servizio dedicato agli alunni della Pietà, così da evitare disagi alle famiglie legati alla distanza e al traffico in quella particolare area del centro storico». Sarà della partita chiaramente anche il delegato ai Lavori pubblici Mario Pasquariello che fa chiarezza sui tempi: «Il cronoprogramma dei lavori prevede il completamento dell'intervento e il ritorno nella sede originaria già a settembre 2023».

