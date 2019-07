Mercoledì 31 Luglio 2019, 13:33

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta, hanno firmato un protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Il progetto presentato da Palazzo Mosti e finanziato per circa 34mila euro rientra nell'iniziativa «Scuole sicure» promossa dal ministero dell'Interno e finanziata dal fondo per la sicurezza urbana.L'attuazione del progetto prevede il rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza condotte dalla polizia municipale in stretto raccordo con le forze di polizia nelle vicinanze delle scuole di secondo grado del capoluogo. Saranno inoltre promosse campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti con il coinvolgimento diretto degli studenti e la condivisione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nonché la collaborazione dell'Asl di Benevento.