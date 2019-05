CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Maggio 2019, 10:27

Conclusi i festeggiamenti per ricordare l'anniversario della nascita di Padre Pio è già tempo di fare un bilancio delle iniziative svolte in onore del santo frate Cappuccino. A parlarne è Salvatore Mazzone, vicesindaco e assessore al turismo di Pietrelcina. «Per la nostra amministrazione dice Mazzone sostenere tutte le manifestazioni che si fanno nel nome di Padre Pio è, innanzitutto, un obbligo morale e di impegno cristiano. Naturalmente tutto quello che viene programmato è condiviso, e lo sarà anche per il futuro, in sinergia con l'intera comunità dei frati Cappuccini. La nostra cittadina spiega l'amministratore deve poter contare sul contributo, non soltanto di idee, delle istituzioni e di tutti i privati che vogliono collaborare allo sviluppo di un territorio come il nostro».Per quanto attiene all'anniversario appena passato il vice del sindaco Masone, che sembra ormai essere stato scelto dalla maggioranza quale suo successore alla poltrona di primo cittadino, evidenzia quanto sia importante, per Pietrelcina, «potenziare le strutture che servono all'accoglienza dei pellegrini. Perché chi viene nel nostro paese, come accaduto in questo fine settimana e in occasione di eventi legati alla vita del santo, deve trovare nell'ospitalità un valore aggiunto ai momenti di fede e di preghiera. Per questo non possiamo fare a meno di dialogare con le forze imprenditoriali e con chi è disposto a darci una mano per lo sviluppo delle aree interne della Campania. Come per il passato sarà attenzionata ogni genere di iniziativa pianificata a Pietrelcina, soprattutto si vigilerà contro coloro che vorranno speculare sul nome della nostra città».