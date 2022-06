Sfregio nella cappella dell'ospedale «San Pio» danneggiate due statue

Raid sacrilego nella cappella dell'ospedale «San Pio» di Benevento, dove mani, per il momento ancora ignote, hanno distrutto la statua di San Pio e danneggiata in più punti del corpo quella della Madonna. Sconcerto al momento della scoperta fatta ieri mattina. Una giornata amara per tutta la comunità beneventana.

L'allarme è stato lanciato dal cappellano dell'ospedale, padre Angelo Carfora, avvertito dal personale delle pulizie che per primo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati