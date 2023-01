Un inseguimento degno di uno dei migliori film d'azione, che ha portato all'arresto di un uomo di Latina su disposizione del pubblico ministero Patrizia Filomena Rosa. Ieri sera in contrada San Vitale, alle porte di Benevento, gli uomini della Polizia di Benevento hanno intercettato un'auto sospetta, con a bordo 3 uomini, presumibilmente tutti di Latina, al cui interno sono stati rinvenuti numerosi arnesi per attività di scasso. Tra questi un piede di porco, un flex, delle radio trasmittenti, targhe di auto e cacciaviti. Tutti arnesi solitamente usati per raid in case private o attività commerciali, come spesso è accaduto anche nelle ultime settimane nel Sannio. I sospetti sono partiti da alcuni residenti di San Giorgio del Sannio, che hanno notato l'auto incriminata e avvisato la questura di Benevento.



Gli agenti della Squadra Volanti, dopo aver pattugliato la città e la contrada, hanno intercettato l'auto a contrada San Vitale intimando l'alt senza, però, sortire subito l'effetto desiderato.

A quel punto, l'auto dei malviventi ha accelerato e, secondo una prima ricostruzione il conducente avrebbe speronato l'auto dei poliziotti con l'intenzione di farla uscire fuori strada. Da qui è partito un inseguimento tra le strade della contrada, conclusosi poco dopo grazie a una serie di manovre messe in atto dagli agenti della questura del capoluogo. La Seat dei ladri è stata, quindi, bloccata e gli agenti sono riusciti a bloccare uno degli occupanti, mentre altre due persone sono riuscite a scappare nei terreni circostanti. Sul posto sono arrivate anche altre pattuglie per condurre le ricerche che, a tarda serata, erano ancora in corso.



Nel corso dell'operazione sono rimasti lievemente feriti due degli agenti che erano all'inseguimento della banda. Per i due sfortunati poliziotti sono dovuti intervenire i sanitari del Pronto soccorso per le ferite riportate durante le concitate fasi dell'inseguimento in contrada San Vitale. Fortunatamente i due agenti non hanno riportato ferite gravi. Al momento sono ancora in corso le indagini per identificare i protagonisti della vicenda. L'ipotesi, quindi, è che si possa trattare di una banda pronta ad entrare in azione sul territorio.