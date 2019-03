CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Marzo 2019, 12:00

SANT'AGATA DE' GOTI - La sorpresa ieri mattina. Sotto l'arco di vicolo San Vito, vicino alla «Finestra catalana» e alla villa comunale di via Torricella, all'estremità nord del centro storico, sono comparse scritte sacrileghe e il disegno di una svastica sui muri con l'utilizzo di vernice nera. La scorsa estate furono presi di mira, sempre nell'area antica della città, i vicoli San Pasquale e Santo Spirito e via Fontana, imbrattati con una serie di svastiche, la scritta «dux» e la raffigurazione di Mussolini. Per le indagini intervennero i poliziotti della questura di Benevento e il commissariato di polizia di Telese. Le scritte furono ripulite e rimosse a cura del Comune e del comando della polizia municipale.