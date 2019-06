Trasportava oltre 50 grammi di cocaina, il pusher arrestato ieri dagli uomini della squadra Mobile di Benevento. Gli agenti lo hanno bloccato al rione Ferrovia mentre era in auto e, all'interno dell'abitacolo, hanno trovato la droga avvolta in un fazzoletto di carta. Successivamente, nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno ritrovato altri nove grammi di cocaina, circa cinque di eroina e quasi un chilogrammo di marijuana, insieme ad un bilancino di precisione e alla somma di 250 euro. Per il giovane, un ventiquattrenne beneventano sono così scattate le manette, con l'accusa di detenzione ai fini spaccio di stupefacenti. Il giovane si trova attualmente ai domiciliari.

Venerdì 14 Giugno 2019, 08:58

