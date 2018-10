Trova a letto con un uomo la sua ex compagna. E così un marocchino di 28 anni ha minacciato di morte l'uomo con un cacciavite costringendo la donna a rimanere a casa, non accettando la fine della relazione. L'extracomunitario, che è in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato dai carabinieri, allertati dal nuovo compagno della donna costretto a fuggire: per lui l'accusa di violenza privata e minaccia aggravata.

Giovedì 11 Ottobre 2018, 16:26

