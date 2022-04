Ucraina, il viaggio della madre di Benevento: «Fino a Ternopil per i funerali di mio figlio»

«Mamma non ti preoccupare. Sto bene, procede tutto senza problemi. Ieri ti ho mandato anche la mia foto con la divisa per rassicurarti. Mi sta bene vero? Stai tranquilla, tornerò sano e salvo a casa». Sono state queste le ultime parole di Vesyl nella telefonata alla madre fatta lunedì 28 febbraio, come ricorda la memoria del cellulare, alle 14.31. A raccontare il dramma della guerra in Ucraina, con la voce rotta dal pianto, è Natalya Konet,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati