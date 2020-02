«Morto l'informatico padre del copia-e-incolla» (Ansa, 20 febbraio 2020, ore 11.23)

Quando lo scoprimmo negli anni '80 sui nostri pc, il «taglia e copia-incolla», capimmo tutti che nulla sarebbe stato più come prima. Si spalancavano praterie dell'abilità, della velocità, della capacità di fare chissà cosa e chissà quanto al computer. In fondo venivamo dalla macchina per scrivere, già quella elettrica ci era sembrata una modifica importante per rendere più potente il motore dei nostri polpastrelli e, naturalmente, del nostro cervello. Ma anche con i primi pc ci toccava ancora una «fatica», se volevamo correggere, chiosare, mettere un pezzo qui e uno lì, riportare un pensiero in un testo, prendere brandelli di frasi, ribadire interi concetti. Occorreva (ancora) un'attività di fatto manuale, che ci stancava, che sembrava rimandare alle paginette dei quaderni scolastici in cui ci veniva imposto dai maestri di copiare e ricopiare parole, frasi, disegni.



Poi venne quella fantastica combinazione di tasti che consentiva di tagliare, definire, incollare. In un attimo. E da oggi noi comuni mortali sappiamo che dobbiamo tutto ciò ad un cervellone americano, Lawrence Gordon "Larry" Tesler, scomparso all'età di 74 anni, ingegnere informatico con laurea a Stanford diventato un mito nella Silicon Valley degli anni '70 proprio per la sua capacità di lavorare e portare ad un risultato il cosiddetto «insieme di azioni». Ovvero, saper imitare la realtà (tagliare, cancellare, ricopiare, incollare testi o disegni) con poche e ripetute azioni sulla tastiera. Con un risparmio di tempo e fatica che stiamo notando anche mentre scriviamo, ricollocando e sistemando parti della prima stesura dell'articolo che state leggendo.



Non saremo mai sufficientemente grati a Larry Tesler, perché ha reso più facile la nostra vita di condannati» al pc. Da oggi ricorderemo il suo nome e cognome, quelli di un facilitatore di azioni un tempo gravose e, a volte, mortificanti. Ma, forse, proprio perchè sapevamo cosa fosse il mondo della scrittura e della composizione senza taglia e copia-incolla che lo abbiamo poi apprezzato, e lo apprezziamo tantissimo oggi che scriviamo con maggior agiatezza.



Il guaio, sì il guaio è per coloro che, ad ogni latitudine, sono cresciuti solo a pane e copia-incolla, finendo per non allenare mai il cervello, rinunciando dunque allo spirito valutativo e critico, al tempo di posa di un concetto per un'eventuale rielaborazione frutto della propria intelligenza e preparazione. Più comodo «tagliare» da altri testi piuttosto che farni di propri, copiare e incollare, far presto, correre, correre, correre senza preoccuparsi di quel che si scrive, pardon, si copia-incolla.



E' così che in una società sempre più (giustamente) informatizzata abbiamo assistito a storture che sono di tutto, e di più, frutto della degenerazione del copia-incolla. Tesi di laurea copia-incollate, interi testi copiati da internet senza pudore e valutazione, senza sapere cosa e da dove si rubacchia, solo soddisfatti perchè così si fa prima, si soffre di meno, e le meningi mica si spremono e i gomiti mica si consumano sulla scrivania. Abbiamo visto (sigh!) libri copia-incollati, ricette mediche copia-incollate senza nemmeno cambiare il nome del paziente, ma abbiamo visto anche sentenze di giudici copia-incollate senza pudore, come se persone e reati fossero tutti uguali, ed in galera possa ingiustamente finirci l'inconsapevole e incolpevole ...copia-incollato.



No, non è colpa dell'ingegnere Larry Tesler, ci mancherebbe. Anzi, lo ringraziamo come tanti altri inventori di tutto ciò che aiuta a viver meglio. Sono colpa nostra, invece, gli eccessi quando diventiamo schiavi del progresso e delle comodità, che tracimano nella rinucia a qualsiasi determinazione, costruzione e attesa del risultato, necessità di interpretare e rielaborare. Pensiamoci. In fondo mister Tesler, ora e qui, sta consentendo con il suo copia-e-incolla la veicolazione rapida di questo testo. Ci auguriamo solo che ciò sia profondamente consapevole, da parte vostra.

«Un uomo di scienza è quasi sempre l'uomo della posterità; laddove il letterato lo è del suo secolo» (Clemente XIV, Lettere)