VediNapoli. Venti tour alla scoperta di Chiaia Posillipo. Ecco i primi cinque

Venti itinerari alla scoperta delle bellezze di Chiaia e di Posillipo: le propone la prima municipalità che, su iniziativa della commissione cultura, turismo ed eventi presieduta da Iris Savastano, ha lanciato per la quarta volta il programma “Prima il turismo” con un ricco calendario di iniziative ed eventi.



Ecco i primi cinque tour



prime cinque tracce da seguire.



1.PARCO SOMMERSO DI GAIOLA organizzato dalla Gaiola Onlus. Con una barca dal fondo trasparente si parte dall'antico borgo di Marechiaro per arrivare alla suggestiva Baia di Trentaremi. Sono previsti anche itinerari snorkeling adatti a tutti e percorsi di diving scientifico: accanto con le guide ci si immerge in un'area protetta. Per la prenotazione obbligatoria contattare: www.gaiola.org – Info@gaiola.org – FB: CSI Gaiola onlus - Tel/Fax 0812403235.



2. ESCURSIONI KAYAK - Da Gennaio a Marzo tutti i weekend, da Aprile a Novembre tutti i giorni (ovviamente se il meteo lo permette) è possibile ammirare Napoli dal Mare utilizzando la canoa lungo due percorsi: "Napoli e le sue ville" con partenza dal Bagno Sirena (via Posillipo 357 e, "Wild Posillipo"con partenza dalle Rocce Verdi (via Posillipo 68). I tour durano tra le due e le tre ore e gli accompagnatori sono istruttori di Kayak riconosciuti dalla Fick e con il brevetto di salvataggio in mare riconosciuto dalla Fin. Da Maggio a Settembre tutte le sere di luna piena è prevista un'uscita al chiaro di luna e tutti i venerdì l'aperitivo al tramonto, i giovedì uscita in Kayak con cena sul peschereccio. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: www.kayaknapoli.com o a info@kayaknapoli.com. telefono 0039 347 6140635. 0039 331 9874271, 0039 338 8174715, 0039 39 338 8761157





3. TOUR EBRAICO - SINAGOGA, PALAZZO SAN TEODORO E VILLA PIGNATELLI. Si parte dalla Caffetteria di piazza dei Martiri alle 9.15 dopo aver gustato caffè e sfogliatella, poi si prosegue verso la Sinagoga, Palazzo San Teodoro e Villa Pignatelli. Il tour termina alle 13 ed è adatto ai disabili. Informazioni: www.fancy.it, telefono 081 575 2442.



4. TOUR CULTURALE TEATRO SAN CARLO, PALAZZO REALE E SINAGOGA. Ritrovo presso il bar Gambrinus di piazza Trieste e Trento alle 9.15 per l’imperdibile caffè con sfogliatella. Poi visite al Teatro San Carlo, al Palazzo Reale e alla Sinagoga. Anche questo percorso è adatto ai diversamente abili e termina alle 13. Bisogna prenotazre almeno 24/48 ore prima. Contattare il numero 081 575 2442 o visitare il sito www.fancy.it.



5. NAPOLI BORBONICA CON VISITA DEL PALAZZO REALE. Si ammirano: teatrino di corte, appartamenti di Carlo e Maria Amalia e cappella palatina con il grande presepe napoletano. L’appuntamento è all’esterno del Caffè Gambrinus alle 10 e alle 15. Informazioni e prenotazione obbligatoria: 0815499953 – 340.4230980. Ultimo aggiornamento: 14:22