Provincia Cosenza al centrodestra: Succurro prima donna presidente

Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore, di Forza Italia. È lei il nuovo presidente della Provincia di Cosenza. Prima donna alla guida dell'ente, ha ottenuto il 42,25%, pari a 34.073 voti ponderati. Al secondo posto Ferdinando Nociti, del centrosinistra, presidente facente funzioni della Provincia subentrato dopo l'elezione di Franco Iacucci a consigliere regionale della Calabria. Nociti, sindaco di Spezzano Albanese, ha riportato il 38,30%, corrispondenti a 30.885 voti ponderati. Terzo Flavio Stasi, primo cittadino di Corigliano Rossano, anch'egli di area centrosinistra, con il 19.46%, pari a 15.691 voti ponderati.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA L'anomalia al Comune prima grana per Pizza IL CASO Biodigestore nel Sannio, i sindaci insorgono LA NOVITà Il commercialista Campagnola candidato alla presidenza Posillipo

Le schede bianche sono state 539 e le nulle 559. «È grande la mia emozione - ha detto Succurro - per essere il primo presidente donna della Provincia di Cosenza, che abbraccia un territorio tra i più vasti del Paese. Lavorerò da presidente dell'ente intermedio facendo da collante tra i Comuni e la Regione, con un rapporto costante con i 150 sindaci della provincia. M'impegnerò in primo luogo per restituire alla Provincia di Cosenza la centralità politica e istituzionale che merita».