Il commercialista Campagnola candidato alla presidenza Posillipo

A cinque giorni dallo scioglimento del consiglio direttivo del Circolo nautico Posillipo, causato dalle dimissioni dei vicepresidenti Renato Rivieccio e Fulvio Di Martire, c'è il primo candidato ufficiale. E' il commercialista Aldo Campagnola, 56 anni, professionista che ha studi a Napoli e Milano, titolare della Campagnola Advisers. Al centro del progetto di Campagnola lo sport, perché - ha sottolineato - «senza lo sport il Posillipo non esiste». Il team del commercialista si attiverebbe per reperire sponsorizzazioni per i vari settori. Il suo avversario alla presidenza sarà probabilmente l'ex presidente Bruno Caiazzo. Le elezioni dovrebbero tenersi entro metà aprile. Domenica 20, intanto, il presidente uscente Filippo Parisio inaugurerà la sala bar dopo la ristrutturazione.