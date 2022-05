Reggio Calabria, rettore interdetto: subentra il decano dei docenti

Feliciantonio Costabile, decano dei docenti, é il rettore facente funzioni dell'università «Mediterranea» di Reggio Calabria. Lo ha reso noto il direttore generale dell'ateneo, Giuseppe Zimbalatti, riferendo, in un comunicato, che «il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato in data odierna che, a norma di legge, le funzioni di Rettore, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione nonché a quelli indifferibili e urgenti, potranno essere esercitate pro tempore dal Decano dell'Università». Costabile, ordinario di Diritto romano e Diritti dell'antichità, ha accettato oggi stesso di esercitare le funzioni di Rettore. La nomina del rettore facente funzioni si é resa necessaria dopo che titolare della carica, Santo Marcello Zimbone, é stato interdetto il 21 aprile perché coinvolto nell'inchiesta «Magnifica» condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria su presunti illeciti nella gestione di alcuni concorsi per ricercatori. Analogo provvedimento é stato adottato anche a carico del prorettore, Pasquale Catanoso, predecessore di Zimbone.

APPROFONDIMENTI IL FUTURO Ecosistema dello sport, convegno alla Apple Academy LO SAPEVATE? La dieta a orario fa dimagrire veramente? Ecco come funziona il... VELA Business school, sfida mondiale nel Golfo di Napoli