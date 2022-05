Ecosistema dello sport, convegno alla Apple Academy

Un workshop di carattere multidisciplinare che mette a confronto atleti, tecnici, manager, data analyst, giornalisti, startuppers per analizzare le dinamiche evolutive in atto nell’ecosistema dello sport per immaginare le sfide e i cambiamenti possibili. Questo l’obiettivo di «Inside Sport Ecosystem: trend e traiettorie dell’innovazione», l’evento organizzato sabato 7 maggio alla Apple Academy - Polo di San Giovanni Università Federico II (Corso Nicolangelo Protopisani, 70) da WPH WaterPorzioHub, la società di sport management consulting lanciata dall'olimpionico napoletano Pino Porzio che, grazie alla attivazione di un network multidisciplinare di professionisti e imprese, propone alle organizzazioni e alle persone che operano nello sport, soluzioni e strategie innovative per aiutarli ad affrontare le sfide e le problematiche generate da un settore complesso e in continua trasformazione.

L’evento è promosso in collaborazione con Università degli Studi di Napoli Federico II e Creactivitas Creative Economy Lab, con il patrocinio di Coni, Regione Campania e Comune di Napoli, USSI Unione Stampa Sportiva Italiana, Monte di Procida 2023 e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e il supporto di InnovUP, Makers, Innovation Village, Interdigigitale e SEF Consulting. Media partner sporteconomy.it.

Il programma, che si sviluppa per l’intera giornata, prevede più sessioni. In apertura, alle ore 9,15, gli interventi di saluto di Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e Giorgio Ventre, direttore scientifico della Apple Developer Academy.