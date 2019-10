Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri a Orta di Atella, nel Casertano, per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violenza sessuale; vittima la compagna, che lo ha denunciato a settembre dopo otto anni di convivenza, ricostruendo un rapporto fatto di continue aggressioni fisiche e umiliazioni. La donna, hanno accertato le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, è stata costretta anche ad avere un rapporto sessuale con il compagno; la prova della violenza è emersa dal referto medico acquisito dai carabinieri nel presidio ospedaliero dove la donna si era recata per farsi medicare. Anche i figli piccoli della coppia avrebbero assistito alle condotte violente del padre.

Lunedì 14 Ottobre 2019, 13:53

