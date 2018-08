CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Agosto 2018, 10:29

Il consigliere comunale di Caserta, Antonio Ciontoli, ha sottoposto all'attenzione del sindaco Carlo Marino la vicenda delle bollette esose dell'acqua che in questi giorni la società Italgas acque spa sta inviando ai cittadini di Caserta. Il caso delle bollette di conguaglio dell'acqua non è nuovo ed è stato già sottoposto all'attenzione del sindaco con una nota scritta anche l'anno scorso.«Ricevo - ha dice Antonio Ciontoli - telefonate inquietate da amici e concittadini. Stanno arrivando bollette a 3 e 4 cifre che mettono in ginocchio le famiglie, peraltro, tutte con scadenza già avvenuta, quella del 17 agosto. Con una nota avevo invitato il sindaco e l'amministrazione a frenare, in questo periodo di ferie, come fatto dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, gli enti concessionari della riscossione dei tributi. Volevo evitare quanto già accaduto nelle annualità pregresse e, invece, il periodo è stato utilizzato per comporre bollette con conguagli pazzi che stanno, giustamente, facendo impazzire la gente, costretta in queste ore, a fare file interminabili, per poter comprendere le ragioni e spuntare, almeno, una rateizzazione. Il controllo sui concessionari è una priorità che l'amministrazione non può più eludere. Addirittura ci sono nuove sigle di società di esazione dei tributi, tra cui la nuova società Italgasacquespa, che stanno letteralmente disorientando la gente, tra cui tanti anziani e disabili impossibilitati ad acquisire in via diretta informazioni».