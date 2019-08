CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Agosto 2019, 14:30

È una scoperta straordinaria quella che cambierà per sempre la lettura della storia e delle testimonianze artistiche presenti nella Cattedrale di Casertavecchia, monumento già ritenuto tra i più significativi dell'architettura romanica dell'Italia meridionale. Perchè mai nessuno prima d'oggi aveva neanche lontanamente ipotizzato che sotto la figura di San Michele Arcangelo, titolare della cattedrale, si nascondessero altri affreschi ancora più antichi. Un rinvenimento inaspettato che, a marzo scorso, ha lasciato basiti gli stessi addetti ai lavori della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, intervenuti alla cattedrale di Casertavecchia per lavori di consolidamento e restauro alle pareti danneggiate da infiltrazioni d'acqua piovana dal tetto.