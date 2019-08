CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 21 Agosto 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È da poco passata l'ennesima notte di follia tra Parete, Trentola Ducenta, Lusciano, Aversa, San Marcellino e hinterland a base di fumo acre e aria irrespirabile, ma si continua senza sosta a bruciare. La situazione è ormai totalmente fuori controllo. Siamo in balia di criminali assassini senza scrupoli, che agiscono in modo pressoché indisturbato». È l'ennesima denuncia di ambientalisti e cittadini che vivono nell'epicentro della Terra dei fuochi. Non c'è giorno che passi senza una segnalazione di un incendio.