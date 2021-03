Sottopassi e strade ancora allagate Le fogne in titl sono ormai la regola

SAN FELICE A CANCELLO - La storia si ripete ogni volta si verifica un acquazzone o un temporale di grossa entità come quello di oggi. Da stamattina il maltempo non dà tregua al Casertano. Il sottopasso di via Cancello a San Felice ancora una volta si è trasformato in una piscina ed è completamente impraticabile. Lo stesso episodio è accaduto qualche settimana fa ma d’allora nessuna istituzione preposta ha preso provvedimenti nonostante le lamentele dei residenti del posto e delle categorie degli autotrasportatori che, per raggiungere l’hinterland Napoletano e viceversa in direzione Maddaloni o Caserta, sono costretti a percorrere il sottopasso. In questi minuti, è completamente allagato anche il tratto della Nazionale Appia che dalla località Giardinetti a Maddaloni percorrere tutta la Valle di Suessola, fino ad Arienzo, dove si sono registrati anche alcuni tamponamenti. Fogne in tilt anche lungo via Cancello a Maddaloni.

