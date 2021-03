Guardie Wwf scoprono rogo di rifiuti I vigili spengono le fiamme in tempo

AVERSA - Le guardie giurate ambientali del Wwf Italia, nucleo provinciale di Caserta, hanno sventato l'ennesimo incendio di rifiuti nelle campagne alla periferia di Carinaro, alle porte di Aversa.

“Eravamo in giro, come facciamo spesso, - commenta Enrico Sellitto, guardia giurata del WWF - e ad un certo punto abbiamo notato un enorme fumo nero provenire da un sito di campagna. Quindi ci siamo avvicinati e purtroppo abbiamo trovato il rogo di rifiuti abbandonati. Molti rifiuti abbandonati nei pressi delle fiamme li abbiamo spostati per evitare che prendessero anche loro fuoco e poi abbiamo composto subito il numero di emergenza 115 dei vigili del fuoco".

Sellitto riferisce anche che i vigili del fuoco sono arrivati subito ed hanno spento il rogo. Purtroppo dei colpevoli nessuna traccia, ma gli stessi volontari hanno avviato indagini per cercare di assicurare alla giustizia questi oderni untori, ecocriminali, che ogni giorno provocano incendi ai rifiuti abbandonati che immettono nell’atmosfera tantissimi agenti inquinanti cancerogeni. Un fenomeno, purtroppo, diffusissimo nell'Agro Aversano.

