CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 13 Settembre 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL VOLTURNO - A lanciare l'allarme erano stati i vicini di casa, preoccupati non tanto per la prolungata assenza di movimenti avvistati nei pressi del villino di Pescopagano dove abitava il pensionato, piuttosto per il cattivo odore che fuoriusciva dall'interno. I primi ad arrivare nel quartiere a nord di Castel Volturno, i sanitari del 118, che però non sono riusciti ad entrare nell'immobile, perché la porta e le finestre erano sbarrate e al campanello non rispondeva nessuno. Hanno dovuto attendere i vigili del...