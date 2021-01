SAN FELICE A CANCELLO - Tragedia sfiorata nella notte a San Felice a Cancello, nel Casertano. Un uomo, di 72 anni, che vive da solo in un'abitazione al piano terra in località Botteghino è stato salvato in extremis dai vicini di casa. Il suo appartamento di appena sessanta metri quadri ha preso fuoco a causa della caduta di una stufa a metano. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, si è addormentato e ha fatto cadere la stufa sul pavimento ed immediatamente hanno preso fuoco due tappeti e alcuni cuscini. Nel giro di pochi minuti la stanza da letto si é trasformata in un inferno di fuoco. Le sue urla hanno attirato i vicini che, prontamente intervenuti, dopo aver sfondato la porta d'ingresso, lo hanno messo in salvo. Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco del distaccamento di Caserta e l'uomo è stato trasportato allo Psaut dell'ospedale "Ave Gratia Plena" dove si trova ancora in prognosi riservata. Ha riportato diverse ustioni sul corpo e un taglio alla testa.

