CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 14 Marzo 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reggono le accuse di corruzione e di turbativa d'asta, non passa invece l'ipotesi di legami con la camorra. Quattro anni dopo l'avvio dell'inchiesta monstre sul presunto sistema La Regina (inchiesta «the queen», conosciuta anche come appaltopoli), c'è la prima sentenza a carico dei protagonisti. Un verdetto pronunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a proposito del presunto condizionamento della gara d'appalto per la ristrutturazione di Palazzo Teti Maffuccini, edificio antico e prestigioso che ospitò anche Garibaldi. In sintesi, i giudici (prima sezione, presidente Carotenuto) hanno condannato a sei anni di reclusione (su richiesta di otto), l'ingegnere Guglielmo La Regina, ritenuto al centro di una serie di contatti con le pubbliche amministrazioni e le commissioni di gara al centro delle indagini; cinque anni e sei mesi sono stati invece comminati per l'ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere Biagio Di Muro; un anno, pena sospesa, per il responsabile unico del procedimento Roberto Di Tommaso; quattro anni e sei mesi per il docente Vincenzo Manocchio, esponente della commissione di gara.