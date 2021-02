BENI CULTURALI

Creare e custodire la memoria della Reggia di Caserta è l’obiettivo del progetto “Lo sguardo e la voce", primo archivio digitale dei ricordi del Complesso vanvitelliano. Possono contribuire a formarlo tutti quelli che sono in possesso di materiale fotografico e audiovisivo sulla Reggia consegnando scatti e filmini, dall’8 al 20 febbraio, presso l’Archivio Storico della Reggia il giovedì e il venerdì dalle 9.00 alle 15.00. In alternativa è possibile prenotare un appuntamento alla mail losguardoelavoce.caserta@gmail.com

CARNEVALE

A Caiazzo il Carnevale si festeggia sui social. L’associazione culturale Giovanni Marcuccio invita tutti ad inviare foto o video a tema alla mail associazioneculturalegiovannim@gmail.com. Tre le sezioni: una dedicata ai bambini, un’altra ai maestri del gusto ed una terza agli artisti. I contenuti ricevuti saranno poi pubblicati sui canali social dell’associazione dal 14 al 16 febbraio.

ESCURSIONI

“Alla corte della regina” è l’escursione in programma domenica, dalle 9 e 30, in compagnia della guida Carlo Amendola e dello storico ed etnomusicologo Massimiliano Palmesano. Immersi nel Parco regionale di Roccamonfina-Foce Garigliano tra antiche storie di janare e leggende locali, strumenti a fiato ed a percussione. Prenotazioni al numero 3884940530.

FOOD/1

Viaggio nel mondo dei cibi senza glutine con la scuola Dolce e Salato di Maddaloni. Si terrà il 15 ed il 16 febbraio con il maestro Domenico Vassallo il corso sulla pizza, i panificati, la pasticceria classica e gli elaborati di paste fresche gluten free.

FOOD/2

Nuovo episodio della web series “Gran Tour d’Italia” lanciata dal Consorzio di Tutela della mozzarella di bufala campana Dop. Il viaggio nei sapori prosegue a Lecce con la chef Alessandra Civilla che mostra una ricetta da riproporre a casa: i paccheri rigati di Gragnano IGP alla pugliese con crema di mozzarella di bufala campana DOP.

LABORATORI

Ritorna il 12 febbraio con un nuovo ciclo di quattro lezioni online (ogni venerdì dalle 18.30 alle 20.30) “Raccontarsi”, il laboratorio di scrittura autobiografica con Marilena Lucente. L’evento è organizzato da “Capua il Luogo della Lingua festival”.

LIBRI

Leggende metropolitane e mitologie monarchiche di Terra di Lavoro nel libro "D'amore, d'armi e di regine. Al tempo dei Borbone" di Vincenzo Mazzarella, funzionario della Reggia di Caserta e storico dell'arte. La presentazione domenica, dalle 11.00, al Mondadori Bookstore di Santa Maria Capua Vetere. L'incontro sarà moderato da Antonella Dollero. Necessario prenotare la partecipazione al numero 3443454478.

MOSTRE

La galleria SpazioVitale Arte Contemporanea di Aversa riprende la sua stagione artistica con la bi-personale “Segno e Materia” di Antonella Botticelli e Raffaella Vitiello. Per il vernissage, previsto il 12 febbraio alle 18.30, l’allestimento sarà arricchito dall'intervento critico di Luigi Fusco. Da visitare fino al 24 febbraio su appuntamento.

MUSEI

Continua ad incuriosire, sul web, la “Caccia al dettaglio” lanciata dal Museo archeologico di Calatia, a Maddaloni. L’iniziativa è un’avvincente trovata per invitarci a visitare il museo, aperto dal lunedì al venerdì ad ingresso gratuito dalle 9.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.30).

TEATRO

Secondo appuntamento per il ciclo “La Messa in Scena”, serie di incontri online del Teatro Ricciardi di Capua. Giovedì 11, dalle 18 e 30, il regista e attore Andrea Renzi si racconterà in diretta Facebook, intervistato da Dalia Coronato. Interverranno il regista Marcello Cotugno e l’attore Arturo Scognamiglio.

VISITE GUIDATE

Visita all’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere con le guide di InsolitArt Tour. Venerdì, dalle 11.00, prenderà il via l’itinerario alla scoperta dell’antico edificio e della sua storia. Tappa anche al Museo dei Gladiatori. Prenotazioni alla mail insolitartour@gmail.com oppure al numero 3493090636.

