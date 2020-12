Gli appuntamenti, Caserta e provincia

Carlo Alvino racconta Maradona

“Io, tra il Napoli e Maradona” è il titolo scelto per l’incontro di oggi, martedì 29 dicembre, con Carlo Alvino. Il giornalista tifoso è ospite, a partire dalle 19, del "Natale a Sant'Arpino 2020", ciclo di incontri sul web ideati dalla pro loco della cittadina atellana. In diretta streaming sul profilo Facebook della pro loco, Alvino risponderà ad una serie di domande che da un lato aiuteranno a conoscerlo meglio e dell'altro sveleranno retroscena e curiosità sul Calcio Napoli e su un suo ineguagliabile campione come El Pibe de Oro.

Arte contemporanea

Alla galleria Nicola Pedana di Caserta si conclude mercoledì 30 dicembre la mostra collettiva "Turn on the bright lights", a cura di Domenico de Chirico (visitabile solo su prenotazione). Negli spazi al civico 60 di piazza Matteotti sono ospitate alcune opere di artisti interessati a dialogare con la luce, esplorando le diverse e variabili lunghezze d’onda alla ricerca di una nuova possibile visione. Espongono, tra gli altri, il messicano Santiago Evans Canale e la canadese Vickie Vainionpaa con i suoi originalissimi lavori olio su tela in cui le forme tubolari torsionali sono generate attraverso un software di modellazione 3D.

Dialoghi con la Reggia di Caserta

E’ in programma mercoledì 30 dicembre, a partire dalle 11.30, il nuovo appuntamento della rassegna “Dialoghi con la Reggia di Caserta”. Protagonista il direttore generale della Reggia, Tiziana Maffei, che traccerà un bilancio di fine anno e anticiperà i prossimi progetti che riguardano il sito Unesco vanvitelliano durante l’incontro web dal titolo “Un anno pieno di sfide e opportunità – Il 2020 della Reggia di Caserta… guardando al futuro”. Per partecipare all’evento basterà compilare questo modulo https://forms.gle/chZtGvPfKLjhUEn57 e utilizzare la piattaforma Zoom.

Teatro

Sarà tutta da scoprire il 31 dicembre, quando sarà online, la prossima lettura de “I racconti meravigliosi”, progetto nato dalla collaborazione tra l’antropologo Augusto Ferraiuolo, Mutamenti / Teatro Civico 14 e Brillante Massaro di Matutae Teatro. Fiabe e storie popolari casertane raccolte da Ferraiuolo nel corso della sua attività di etnografo nella zona casertana ci vengono raccontate di volta in volta da attori, con l’accompagnamento delle musiche di Luca Rossi. Alle narrazioni sul web si accede gratuitamente attraverso un canale Youtube dedicato ed un profilo social.

Ultimo aggiornamento: 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA