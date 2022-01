Arrestata a Castel Volturno 52enne condannata per spaccio di droga

Ieri mattina gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Lido Vele a Castel Volturno, Maria Ivone, 52enne napoletana, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso il 18 novembre 2020 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli– Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannata alla pena di 2 anni e 24 giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, reato commesso a Napoli nel 2014.