Primo giorno dei vaccini agli operatori sanitari. Il manager Asl: "Continueremo sette giorni su sette"

CASERTA - Partenza a gonfie vele per i punti vaccinali anti Covid istituiti nei presidi ospedalieri del territorio. Il primo giorno non presenta intoppi in nessuno degli ospedali individuati, sia quelli più grandi come Aversa (dove è stata realizzata una tendostruttura ad hoc) e Marcianise (dove i 10 box sono i locali del piano terra del presidio), sia in quelli con spazi inferiori, vale a dire Maddaloni, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca. Piena soddisfazione del direttore generale dell'Asl casertana Ferdinando Russo: «Sta andando tutto bene. E' il primo giorno ma non abbiamo problemi. Certo, possiamo migliorare soprattutto nella fase dell'accettazione, ma si tratta di dettagli su cui possiamo tornare senza problemi». Nella fase pre-vaccinazione, infatti, l'utente, che ora è un operatore sanitario o un ospite delle Rsa e delle Ra della provincia, deve compilare due moduli per il consenso informato al vaccino e i dati informativo sul proprio stato di salute. Era Aversa il presidio che più preoccupava il manager, «essendo il punto vaccinale realizzato nella tendostruttura. Invece è andato tutto bene. Potremmo creare un altro punto di accoglienza all'ingresso dell'area ospedaliera», continua il direttore Russo. in ogni centro è stato individuato un percorso dedicato a chi deve essere sottoposto alla vaccinazione anti Covid. Intanto, per l'attività di oggi, programmata fino alle 14, sono previste 450 somministrazioni in tutti i centri vaccinali. per domani, primo gennaio 2021, verrà sospesa l'attività, ma riprenderà dal 2 gennaio, dalle 8 fino alle 20, sette giorni su sette.

