Astrazeneca, Astra Day a Caserta con trecento vaccinazioni all'ora

Quasi trecento vaccinazioni all'ora: è il ritmo di somministrazione delle dosi Astrazeneca che si sta tenendo all'hub della caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi, dove è in corso l'Astra Day disposto dalla Asl, il secondo in una settimana. Sono seimila i prenotati, quasi tutti giovani dell'età media di 28-29 anni, proprio come la settimana scorsa, quando l'Astra Day durò 41 ore di fila con oltre 8 mila vaccinati under 30. Questa volta l'Astra Day durerà 24 ore, e mantenendo questo ritmo, dovrebbero essere vaccinati tutti i prenotati entro le 6 di domani 19 maggio; anche oggi non si registrano file o disagi.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid a Caserta, solo 77 nuovi contagi: vaccinato quasi il 50% dei... LA PROFILASSI Caserta, assalto alle prenotazioni:16mila clic per vaccini, ok solo... LA PREVENZIONE Vaccini, mercoledì il Moderna Day: aperte iscrizioni ai...

Sempre domani, in tutti gli hub vaccinali del Casertano, con partenza alle 7.30 e fino alle 23, ci sarà il Moderna Day, destinato agli over65 che si sono prenotati qualche giorno fa (circa 4mila) su indicazione dell'Asl di Caserta.