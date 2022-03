«Attraverso i miei occhi»: la mostra fotografica di Antonio Napoletano

«Avessi uno scrigno magico, una teca minuscola nascosta nelle pieghe dell’anima, lì custodirei tutti voi affinché foste con me in questo lungo viaggio. In qualche modo vi ho sempre portati dentro, ho sorriso compiaciuto immaginando di dialogare con ognuno di ciò che immortalavo. Anche quando chi amiamo non è più al nostro fianco non smettiamo di farlo. E se hai conosciuto tutto e realizzato la pienezza del tuo essere, rispecchiando te stesso nei suoi occhi, qualunque cosa possa donarti la vita, nulla renderà giustizia alla tua perenne inquietudine». Antonio Napoletano avvocato, si definisce un «pellegrino dei percorsi dell’anima attraverso una delle sue grande passioni nonché sua arte: la fotografia». Perché «vagare tra i suoi scatti è un continuo perdersi e confondersi in mondi e culture lontane, differenti, seppur così unite da un filo sottile: quello della ricerca, la sete di conoscere, il desiderio, attraverso la diversità, di evolversi». La sua prima mostra fotografica è alla "Art Gallery civico 103” in piazza Raffaele Lucarelli ad Aversa. Domani alle 20,30 l'inaugurazione. Le descrizioni di Mario Artiaco; voci narranti Ada Bobbio e Antonio Bonagura.

