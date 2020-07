LEGGI ANCHE

La Polizia di Stato ha rintracciato un bambino di 7 anni che era stato sottratto nel 2017 dalla madre all'ex coniuge, residente a Fano. Il bimbo e il fratellino, affidati al padre a seguito di sentenza di separazione coniugale emessa dal Tribunale di Pesaro, erano stati sottratti dalla madre, che li aveva poi condotti in una località ignota. Dopo una lunga battaglia legale il padre era riuscito a ricongiungersi con uno dei ragazzi, mentre l'altro continuava a essere trattenuto illegittimamente dalla madre che, da quel momento aveva fatto perdere le proprie tracce, evitando anche l'iscrizione scolastica e sanitaria del figlio.Gli agenti dell'Ufficio Minori del Commissariato di Ps di Fano, diretti dal dirigente, in collaborazione con i colleghi dei Commissariati di Ps di Frattamaggiore e Aversa, nelle province di Napoli e Caserta e con il coordinamento della Procura di Pesaro, sono riusciti a rintracciare la donna. Dopo anni di difficili ricerche, madre e figlio sono stati individuati in provincia di Caserta. Il bambino è stato ricongiunto con il padre e il fratello, lei è stata segnalata per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e sottrazione di persona incapace.