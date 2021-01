GRICIGNANO - Folla di manifestanti stamattina a Gricignano di Aversa, nonostante il maltempo, per dire no alla realizzazione del Biodigestore nella zona Asi di Aversa. In piazza Municipio è stato allestito un presidio informativo per la raccolta firme contro l'ecomostro. Numerose le adesione di singoli cittadini all’iniziativa ma sono scesi in piazza gli ambientalisti e i comitati civici sorti per contrastare soprattutto il fenomeno della Terra dei Fuochi. In prima linea Stop Biocidio, coalizione sociale di movimenti contro l'emergenza sanitaria ed ambientale, che è scesa in campo insieme alla Rete di Cittadinanza e Comunità e Isde Campania medici per l’Ambiente, per sostenere gli abitanti di Gricignano di Aversa. L'obiettivo è quello di contrastare l’insediamento di un ulteriore impianto che tratta rifiuti organici urbani e industriali, che mette interamente a nudo tutte le criticità di natura tecnica, giuridica, ambientale, economica e sociale, dell’impianto stesso, nel caso in cui la proposta progettuale della società Ambyenta Campania S.p.a. dovesse essere autorizzata dalla Regione Campania.

Ultimo aggiornamento: 16:13

