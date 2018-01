Bombe carta per svaligiare le colonnine parcheggio di Caserta

Lunedì 22 Gennaio 2018, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2018 12:31

Una forte esplosione è stata avvertita in via Ferrarecce durante la notte tra sabato e domenica. La colonnina di via Lupoli, quella adiacente al palazzo dell’Inail di Caserta, adibita alla riscossione del parcheggio sugli stalli strisce blu è stata aperta e l’incasso della giornata rubato. Ancora da capire l’esatta dinamica dei fatti. Stando alle prime ricostruzioni è da escludere che si tratti di un incidente automobilistico in quanto non sono stati ritrovati frammenti di macchina sul posto. La chiamata alla polizia municipale è stata effettuata da un passante ieri mattina, domenica, intorno alle 11. La ditta titolare della riscossione del parcheggio è stata prontamente avvisata dai vigili urbani ed è intervenuta per mettere in sicurezza la zona.«Ci è stata segnalata una sola colonnina divelta sul territorio casertano – ha detto il comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone – ed è quella di via Lupoli, la traversa di via Ferrarecce. E’ molto probabile che si sia trattato di un atto vandalico finalizzato al solo furto dell’incasso: dalla colonnina, infatti, sono stati rubati i circa 30 euro riscossi nella giornata. Nelle prossime ore se la ditta vorrà sporgere denuncia avvieremo tutte le indagini del caso, anche se da un primo sopralluogo non sembrano esserci telecamere in zona per poter risalire agli autori del gesto». Non solo via Lupoli, però, sembra essere stata colpita dal raid dell’altra notte. Almeno una seconda colonnina, infatti, è stata fatta esplodere. La strada, questa volta, è via Paul Harris all’altezza del Palazzo della Salute, l’Asl di Caserta, la zona a ridosso del comune di San Nicola la Strada. Anche in questo caso la colonnina per il parcheggio è stata aperta a seguito di una forte esplosione per poi poter facilmente rubare l’incasso contenuto. Entrambe le zone sono frequentate quotidianamente da tantissime persone. Nessuna delle due colonnine è più utilizzabile: quella di via Ferrarecce è stata chiusa con del nastro adesivo e transennata; quella di via Paul Harris è stata chiusa con del semplice elastico, probabilmente da qualche passante. Non è escluso che nelle prossime ore le forze dell’ordine avvieranno delle indagini per analizzare eventuali video di telecamere presenti in zona.