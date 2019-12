La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha delegato indagini alla Compagnia della Guardia di Finanza di Capua e al Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta a seguito dell'incidente accaduto nel Comune di Vitulazio (Caserta), dove si è verificata l'esplosione di una bombola di gas in una casa e un incendio nel quale hanno rischiato di perdere la vita due persone, ad effettuare una perquisizione presso la sede della società La Zippo gas srl con sede in Camigliano, risultata aver venduto le bombole in questione.



Nel corso delle attività, i finanzieri hanno accertato l'illecita detenzione di 119 bombole di GPL pronte per essere immesse in commercio, risultate, oltre che carenti del titolo legittimante il possesso, anche prive di ollaudo/revisione, in violazione degli artt. 437, 517 e 648 c.p. Pertanto, si è proceduto al sequestro immediato di tutti i fusti risultati non conformi, al fine di scongiurare possibili ulteriori pericolosi incidenti. Ultimo aggiornamento: 13:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA