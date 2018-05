Maddaloni. Boss condannato e minacce al pm, la sorella candidata alle Comunali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 25 Maggio 2018, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 10:26

Rischia una denuncia per oltraggio e minacce a magistrato in udienza, Eduardo Esposito, fratello del boss di Maddaloni, Antonio o sapunaro.I carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere, competenti per il Palazzo di Giustizia, hanno identificato l'uomo che, nel corso della lettura della sentenza per il capoclan, ha dato in escandescenze urlando insulti e minacce nei confronti del sostituto procuratore Antimafia Luigi Landolfi. Quanto accaduto in Corte d'Assise mercoledì sera non resterà dunque senza conseguenze. All'atto della lettura della sentenza di condanna all'ergastolo per Antonio Esposito, suo fratello, che si trovava nella sala riservata al pubblico e sovrastante l'aula di giustizia, ha perso il controllo e ha iniziato a battere con la testa contro la vetrata per attirare l'attenzione. Poi ha puntato il magistrato Dda, accusandolo «di esserci riuscito», presumibilmente a far condannare all'ergastolo suo fratello, e ha urlato più volte «ti taglio la testa». Il tutto condito da una serie di improperi, gestacci e insulti.L'uomo è stato poi allontanato dai carabinieri e ora sono in corso gli accertamenti. Della vicenda è stata notiziata la Procura di Santa Maria Capua Vetere ma si può presumere che anche la Dda di Napoli riceverà una relazione sulla serata di follia in Corte d'Assise. Rischia dunque un'incriminazione e nuovi guai si profilano all'orizzonte per la famiglia Esposito in questi giorni peraltro impegnata in campagna elettorale. Il giovane ras è infatti il fratello di una «stella» della politica maddalonese. Teresa Esposito, già eletta consigliere alle ultime due tornate elettorali, è di nuovo candidata alle comunali di Maddaloni. La sorella del boss condannato all'ergastolo due giorni fa è campionessa di voti soprattutto nel seggio che fa capo a via Feudo, quello delle palazzine popolari in cui, secondo la Dda, è suo fratello e dettar legge.