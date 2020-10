È finito agli arresti un trentaseienne di Falciano del Massico, accusato di estorsione continuata, tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio ai danni dell'auto del padre sessantasettenne.

Le indagini hanno stabilito la dinamica dei fatti che hanno portato all'arresto dell'uomo: quest'ultimo aveva minacciato violentemente il padre, sia fisicamente che psicologicamente, imponendogli di consegnargli somme di denaro. Il sessantasettenne però si era rifiutato, scatenando l'ira e la frustrazione del figlio, che di fronte alla più che giusta intransigenza del genitore, ha deciso di dare fuoco alla sua auto.

La vittima ha deciso poi di sporgere denuncia, dichiarando che non era la prima volta che avveniva un episodio del genere. Da tempo infatti veniva minacciato dal figlio che continuava a estorcergli soldi, che secondo quanto rivelato dalla vittima, spesso venivano utilizzati per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Più volte inoltre, il giovane uomo aveva danneggiato i vari beni di proprietà della famiglia, soprattutto nelle varie occasioni in cui il padre aveva provato a farlo ragionare, o comunque si era opposto al consegnargli del denaro contante. Subito dopo la deposizione del povero genitore, il trentaseienne è stato assicurato alla giustizia: come se non bastasse inoltre, l'arrestato risultava già sottoposto ai domiciliari. Tempo fa infatti, il falcianese era stato colto in flagranza di reato, mentre si apprestava a svaligiare un appartamento. Come dichiarato nel comunicato emesso dalla Procura, le rivelazioni della vittima della tentata estorsione sono state confermate dalle immagini delle videocamere di sicurezza di proprietà del comune, in cui si vedeva il volto del trentaseienne che, al rifiuto del genitore di consegnargli per l'ennesima volta i soldi richiesti, si apprestava a dare alle fiamme l'automobile del proprio padre.

Al termine delle operazioni di rito, l'uomo è stato immediatamente portato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

