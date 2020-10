Notte di fuoco a via Domenico Fontana, dove un incendio è divampato in una palestra nel parco Montedonzelli. Tre autobotti dei vigili del fuoco sono impegnate per domare le fiamme: niente vittime ma tanta paura. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso.

