Venerdì 26 Luglio 2019, 12:00

Gli abitanti di Aversa sono esausti e si lamentano per il cattivo odore che, specie in serata, si propaga nell'aria, costringendoli a tapparsi in casa con i condizionatori accesi per evitare il gran caldo degli ultimi giorni. I social sono invasi da commenti di protesta da parte dei cittadini, che si rivolgono al sindaco Alfonso Golia nel tentativo di capire quali sono i motivi di questo fastidioso disagio. Il primo cittadino si è attivato nelle ultime ore per cercare di risolvere il problema.