Sabato 24 Agosto 2019, 13:00

Nuove regole per i musei autonomi e, dunque, anche per la Reggia. Si tratta di provvedimenti recentemente adottati dal ministro Alberto Bonisoli, quali «atti necessari e urgenti a seguito del Dpcm numero 76 del 19 giugno 2019 relativi alla riorganizzazione del MiBAC, entrato definitivamente in vigore il 22 agosto scorso (15 giorni dopo la pubblicazione in G.U. avvenuta lo scorso 7 agosto)». Alcune modifiche riguardano la quota degli incassi della biglietteria che ogni singolo museo versa al Fondo di sostegno dei musei statali che passa dal 20 al 25 per cento e l'eliminazione dei Consigli di amministrazione.