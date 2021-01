Donna aggredita da cane randagio: finisce in ospedale con i tendini della mano lacerati

SAN FELICE A CANCELLO - Stava andando a lavoro quando una 32enne, questa mattina intorno alle 8,20 circa, lungo via Cave a San Felice a Cancello, nel Casertano, è stata aggredita da un cane di grossa taglia che le ha lesionato i tendini della mano. La donna, sotto choc e sanguinante, è stata soccorsa immediatamente dal suo datore di lavoro e da alcuni passanti. Poco dopo è stata trasportata in ospedale dove, vista la gravità della situazione, è stata immediatamente trasferita al Cardarelli di Napoli. Non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere nella Valle di Suessola. Oramai, si contano episodi quasi giornalieri per la presenza massiccia di cani affamati, alcuni addirittura con i collari, che gironzolano senza metà specialmente lungo le strade periferiche. Il sindaco Giovanni Ferrara, già nei giorni scorsi, ha allertato l'ufficio veterinario del distretto sanitario di Maddaloni per trovare una soluzione al grosso problema mentre alcune associazioni animaliste si stanno prodigando per trovare stalli che possono ospitare i randagi.

