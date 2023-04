Agente aggredito da recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

Un detenuto italiano, con problemi psichiatrici, ha aggredito un ispettore della Polizia penitenziaria nel reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere: lo rende noto il Sappe, sindacato autonomo della categoria. L'agente è stato colpito con un pugno alla testa.

«Non passa giorno - commenta il segretario generale del Sappe, Donato Capce senza che non si verifichino aggressioni nei confronti della Polizia Penitenziaria che presta servizio nelle carceri per adulti e minori, ed in quello di S. Maria Capua Vetere in particolare: siamo sconcertati per l'assenza di concreti ed efficaci provvedimenti. Domani mi recherò in visita nel carcere sammaritano per portare la solidarietà e la vicinanza del Sappe a tutta la Polizia Penitenziaria».