LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque piantagioni di marijuana realizzate in una zona di campagna alle spalle del carcere di(Caserta) sono state scoperte e sequestrate dalla Polizia di Stato, che ha arrestato un 24enne di Mondragone e denunciato altre quattro persone. Circa 1200 le piante dell'altezza di due metri, e quasi in fiore, trovate nelle piantagioni; i poliziotti delhanno poi sequestrato a casa del 24enne un chilo di marijuana suddivisa in confezioni pronte alla vendita.Le piantagioni sono state scoperte grazie ad un elicottero del Reparto Volo di Napoli, che ha localizzato l'area, nonostante la fitta vegetazione.