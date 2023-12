Paura nella notte del quartiere Acquaviva. Rogo davanti al supermercato interrompe la quiete notturna di via Acquaviva. Non ancora quantificati i danni.

Il dilemma è unico: è stato un raid o un incendio provocato da una disattenzione? Una bravata? Al momento interrogativi che dovranno sciogliere le indagini. Ad ogni modo, resta un rebus l'innesco dell'incendio che si è sviluppato in via Acquaviva a Caserta, davanti al supermercato Conad. Le fiamme si sono propagate in maniera veloce, poco prima che arrivasse l'alba di ieri. A svegliare i condomini del civico 203 non sono stati i raggi del sole, ma le fiamme che sono arrivate anche oltre il primo piano del palazzo di via Acquaviva. Sul posto si sono recati i carabinieri del norm di Caserta, i vigili del fuoco del comando provinciale e il personale della polizia di Stato della questura.

Il supermercato Conad è stato il più danneggiato di tutti. A scopo precauzionale, per evitare rischi ed effettuare le operazioni del caso, i condomini sono stati evacuati dalle abitazione a causa del fumo intenso che si è propagato nelle parti comuni condominiali.

In soccorso è stata chiamata anche un'ambulanza del 118, ma per fortuna non c'è stato bisogno del trasporto in ospedale di alcuno, nessun ferito. Di certo, ora bisognerà valutare se vi sia stato un danno all'immobile, oltre l'esterno annerito dal fumo e dalle fiamme e, soprattutto, concentrarsi sulle cause dell'incendio. Nessuna conseguenza all'ufficio postale che ha sede accanto all'esercizio commerciale.

I carabinieri hanno chiesto l'acquisizione delle immagini delle telecamere di alcuni esercizi commerciali della zona: il punto nodale è capire se è stato un gesto accidentale o voluto e quindi l'eventuale movente. Si indaga su tutti i fronti senza escludere nulla, compresa la causa fortuita. I carabinieri di Caserta sono cauti e non fanno trapelare nulla. Nelle prossime ore è probabile che venga ascoltato il gestore per fare chiarezza su quanto accaduto. All'esterno del supermercato, in apposita struttura in ferro, viene ammassato il cartonaggio. Non è da escludere che un gesto superficiale, azzardato, abbia innescato il rogo che si è propagato proprio grazie alla natura del materiale. Per adesso, i rilievi eseguiti la notte dai carabinieri sul posto sono stati disposti in un fascicolo che sarà poi inviato alla Procura di Santa Maria Capua Vetere.