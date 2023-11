Caldaia rotta, il sindaco chiude la scuola primaria dell’istituto Aldo Moro

Caldaia rotta da giorni: dopo la protesta dei genitori, questa sera, il sindaco Emilio Nuzzo taglia la testa al toro e chiude la scuola primaria dell’Istituto comprensivo Aldo Moro di Cancello Scalo. La decisione è arrivata dopo un incontro che la fascia tricolore e l’assessore alla Pubblica istruzione Mariarosaria Martinisi, hanno avuto con i dipendenti dell’ufficio tecnico che prevedevano di finire, entro oggi, un intervento straordinario di manutenzione. Nei giorni scorsi, a causa dei termosifoni non funzionanti, un folto gruppo di genitori ha alzato la voce in quanto i bambini erano costretti ad indossare i giubbotti per riscaldarsi. "Come mai – avevano fatto sapere - l'amministrazione comunale ha perso tempo in questo senso e non si è adoperata affinché tutto potesse essere risolto nel più breve tempo possibile? Fino allo scorso anno non c'era un'amministrazione comunale ma un commissario prefettizio. Ora, questi ritardi non sono più giustificabili". Per evitare altre polemiche Nuzzo ha preferito ordinare la chiusura per la giornata di domani. Al momento, è in dubbio che lunedì riprenderanno le lezioni regolarmente.