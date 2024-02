Diodato «accusato del rapimento di Moro», hacker in azione su wikipedia durante Sanremo. Lui scherza: «Io, Dargen e Ghali siamo dei sovversivi»

Durante il Festival di Sanremo 2024, la pagina wikipedia di uno dei big in gara, Diodato, è stata modificata e il cantante è stato la vittima di uno scherzo pregno di black humor da parte di alcuni utenti del web.

Il cantante ha partecipato alla gara il suo nuovo singolo " Ti muovi", ma durante l'ultima serata del festival il web gli ha giocato un brutto scherzo.

Diodato a Sanremo vittima di black humor

La sua pagina wikipedia è stata modificata da un utente online il cantante è stato accusato del rapimento di Aldo Moro e dell'omocidio di John F.

Kennedy. Si tratta ovviamente di "black humor", inutile ricordare che questi eventi sono accaduti alcuni anni prima della nascita dello stesso cantante.

Attualmente la biografia dell'artista è tornata alla normalità e lo stesso cantante ha avuto la possibilità di commentare ironicamente la vicenda come ospite a Viva Rai2 di Fiorello.

«Lo so, lo so. Hanno scoperto che io, Dargen e Ghali siamo dei sovversivi. Tutto adesso è stato risolto e non dovrebbero più esserci problemi». Atti assurdi che vengono fatti principalmente per gioco, anche facendo ironia su fatti di cronaca nera, per avere uno screenshot da far diventare virale sul web.

Diodato non è il primo nè l'ultimo artista a subire un simile scherzo del web: a chi toccherà la prossima volta?