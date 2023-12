Parte il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di 1.740 posti comuni vacanti e disponibili a livello nazionale nell'anno scolastico 2023/2024, per le classi quarte e quinte della scuola primaria. In Campania i posti disponibili sono 175. Il concorso è stato bandito a livello nazionale ed organizzato su base regionale.

Il concorso si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli, secondo le modalità definite dal Bando del Ministero dell'Istruzione del Merito. A tal riguardo, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui è direttore generale Ettore Acerra, ha pubblicato l'elenco delle sedi d'esame e il calendario, individuando le scuole dove si svolgeranno le prove scritte.

Per la provincia di Caserta sono interessati 3.200 candidati, 20 istituti scolastici tra primo e secondo grado, 39 aule di informatica e 700 computer. La prova scritta del concorso per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria si svolgerà il prossimo 15 dicembre, dalle ore 9 alle 10.40. Le operazioni di identificazione avranno inIzio dalle ore 8.

Di seguito le sedi d'esame in provincia di Caserta con i nominativi dei candidati: Istituto comprensivo Alighieri di Bellona, da Bove Filippo a Brillante Claudio; istituto comprensivo Cimarosa di Aversa, da Brogna Annalisa a Buono Emilio; istituto comprensivo Pier delle Vigne di Capua, da Buono Francesco a Caccavale Rosario; istituto comprensivo Cavour di Marcianise, da Caccia Katia a Caldore Roxana Andreea; istituto comprensivo Vitale di Piedimonte Matese, da Caliendo Angela a Campanella Daniele; istituto secondario superiore Novelli di Marcianise, da Campanile Pietro a Caputo Luisa; istituto superiore Mattei di Caserta, da Caputo Pietro a Carotenuto Luigi; istituto superiore Conti di Aversa, da Carotenuto Maria Rosaria a Carusone Carmine; istituto superiore Lener di Marcianise, da Carusone Giovanna a Catania Francesco; istituto superiore Stefanelli di Mondragone, da Catania Mariengela a Cerrone Antonino; liceo Manzoni di Caserta, da Cerrone Luigi a Ciccone Giuseppe; liceo Jommelli di Aversa, da Ciervo Claudia a Cioffi Orsola; liceo Pizzi di Capua, da Cioppa Assunta a Cirillo Carmine; liceo Fermi di Aversa, da Cirillo Federica a Como Francesco; liceo Quercia di Marcianise, da Comotti Gustavo a Contrada Teresa; liceo Galilei di Piedimonte Matese, da Controne Giovanni a Coppola Mario; liceo Segre di San Cipriano d'Aversa, da Coppola Michele a Corsano Michele; istituto superiore Gallo di Aversa, da Corsiato Raffaele a Cristiano Fabio; istituto superiore Carli di Casal di Principe, da Crocamo Giuseppe a Cuomo Ilaria; convitto Giordano Bruno di Maddaloni, da Cuomo Luca a D'Ambrosio Michele.L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei singoli candidati, distribuiti in ordine alfabetico tra le varie scuole della regione, si può consultare sul sito dell'ufficio scolastico regionale all'indirizzo internet www.campania.istruzione.it. Per questa procedura di selezione è stato previsto l'espletamento della prova scritta con sistema informatizzato, quindi direttamente sul computer, su tutto il territorio nazionale.