Antonio Albanese al Teatro-Cinema Ricciardi di Capua per presentare “Cento Domeniche”

Al Teatro-Cinema Ricciardi di Capua arriva Antonio Albanese per presentare Cento Domeniche. Il regista in dialogo con Francesco Massarelli sarà presente in sala sabato 1 dicembre dalle ore 20.15 prima della proiezione. Il film narra la storia di un cittadino perbene, Antonio Riva, specializzato in prepensionamento, che va ancora in fabbrica ad insegnare (gratis) il mestiere ai più giovani.

L’operaio interpretato da Albanese accudisce la madre affetta da demenza senile ed è in buoni rapporti con la ex moglie e ha un'amante sposata che si vuole divertire. Quando la figlia Emilia, interpretata da Liliana Bottone, annuncia il suo matrimonio, Antonio è felice di provvedere ai costi della cerimonia, perché quello di portare la sua bambina all'altare è sempre stato il suo sogno, e il gioco preferito di entrambi.

Così si reca in banca per prelevare dal conto su cui ha messo tutto ciò che ha, ma il direttore gli consiglia invece di fare un prestito con una finanziaria e non disfare le sue azioni.